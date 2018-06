Frankfurt/Main/Ankara (dpa) - Die massive Leitzinserhöhung in der Türkei hat am Mittwoch kurzzeitig zu einer deutlicher Entspannung an den Finanzmärkten vieler Schwellenländer geführt. Die anfängliche Euphorie ließ aber rasch wieder nach.

Der drastische Währungsverfall seit Jahresanfang scheint gleichwohl gebremst. Vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen, die am Abend in den USA anstanden, gingen die Börsen in die Defensive.

Die türkische Notenbank war am Dienstagabend zu einer Krisensitzung in Ankara zusammengekommen und hatte spektakuläre Erhöhungen von wichtigen Referenzzinsen für die Wirtschaft beschlossen. Der Leitzins wurde auf einen Schlag von bisher 4,5 Prozent auf 10 Prozent angehoben. Viele Experten erwarteten einen Zinsschritt, dieser Mega-Schritt kam jedoch überraschend.

Die türkische Lira, die seit Jahresbeginn unter heftigem Abwertungsdruck stand, machte daraufhin im Verhältnis zum US-Dollar den größten Kurssprung seit 2008. Zuletzt notierte sie jedoch deutlich schwächer.

Auch andere Schwellenländer-Währungen legten nach den geldpolitischen Maßnahmen in der Türkei zunächst kräftig zu. Allerdings ging der Rally schnell die Luft aus. So drehte beispielsweise der südafrikanische Rand bis zum Nachmittag ins Minus. Südkoreas Won, Indiens Rupie und Indonesiens Rupiah mussten einen Teil ihrer Gewinne abgeben. Während der argentinische Peso sich weiter stabilisieren konnte, rutschte der brasilianische Real wieder deutlich ab.

Der breite Schwellenländer-Aktienindex MSCI Emerging Markets war in der Nacht zunächst um 1,2 Prozent auf 944,90 Punkte angezogen - so stark wie seit Mitte November nicht mehr. Zuletzt notierte der Index mit 941,71 Punkten aber wieder etwas niedriger. Auch an den restlichen Aktienmärkten ließ die anfängliche Euphorie im Handelsverlauf nach. Auch der deutsche Leitindex Dax drehte vor der US-Notenbank-Entscheidung ins Minus.

"Die Zentralbank hat einen wichtigen Schritt unternommen, um ihre Reputation zu festigen", kommentierte Harwig Wild vom Bankhaus Metzler. "Dies war absolut notwendig, um einerseits die Inflationsgefahren einzudämmen und andererseits die Finanzierung des hohen Leistungsbilanzdefizits zu gewährleisten", sagte Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.

Die türkische Währung befand sich in den vergangenen Wochen im freien Fall. Die Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan steht wegen eines Korruptionsskandals mit dem Rücken zur Wand. Hinzu kommt die starke Abhängigkeit des Landes von ausländischem Kapital, was sich in hohen Handelsdefiziten spiegelt. Die Inflation liegt mit 7,4 Prozent auf hohem Niveau.

Erschwerend kommt für die Türkei wie für viele andere Schwellenländer die Politik der US-Notenbank Fed hinzu. Weil die Fed ihre Flut billigen Geldes drosselt, ziehen Investoren in großem Maßstab Mittel aus den Regionen ab, die in den vergangenen Jahren von der Liquiditätsschwemme profitiert hatten. Am Abend wollten die US-Währungshüter ihren geldpolitischen Kurs bestimmen.

Ökonomen rechnen mit einer weiteren Einschränkung der Dollarflut. Die zur Konjunkturstützung aufgelegten Anleihekäufe der Fed dürften nach Einschätzung der meisten Volkswirte von derzeit 75 Milliarden Dollar pro Monat auf 65 Milliarden Dollar reduziert werden. Bereits im Dezember hatte die Notenbank eine Drosselung um zehn Milliarden Dollar beschlossen.