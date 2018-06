Washington (dpa) - Die ungewöhnliche Kältewelle in den USA sorgt in den Südstaaten für Chaos. Louisiana, Alabama, Mississippi und Georgia riefen den Notstand aus, berichtet CNN. Schnee und Eisregen blockierten vielerorts den Verkehr, hunderte Autofahrer saßen in ihren Autos fest. In Atlanta mussten etwa 50 Schulkinder die Nacht in Bussen verbringen. Diese sollten die Kinder nach Hause fahren, blieben aber stecken. Zahlreiche Kinder mussten zudem in ihren Schulen übernachten. Im Süden der USA sind die Winter sonst deutlich milder.

