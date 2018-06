München (SID) - Die Basketballer von Bayern München befinden sich in der Euroleague weiterhin im Abwärtstrend. Am fünften Spieltag der Top-16-Runde war der Bundesliga-Spitzenreiter beim 61:86 (23:40) gegen den russischen Meister ZSKA Moskau von Beginn an chancenlos und kassierte in der Königsklasse seine dritte Pleite in Serie. Mit der Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen sind die Bayern nur noch Fünfter der Gruppe F. Vier Teams kommen ins Viertelfinale.

"Wir wissen, dass wir noch nicht auf dem Level der Spitzenteams in der Euroleague sind", sagte Bayern-Trainer Svetislav Pesic: "Niemand verliert gerne, aber wir haben heute gesehen, woran wir noch arbeiten müssen, um einer Mannschaft wie ZSKA in Zukunft Paroli bieten zu können."

Die Münchner lagen vor 5011 Zuschauern nach einem 2:10-Fehlstart schon zum Ende des ersten Viertels klar zurück (14:23). Im weiteren Spielverlauf vergrößerte sich der Rückstand immer mehr, frühzeitig war die Begegnung zugunsten des zweimaligen Euroleague-Siegers ZSKA entschieden. Bester Werfer beim Bundesligisten war Malcolm Delaney mit 16 Punkten. Als überragender Akteur auf dem Parkett kam der serbische Starspieler Milos Teodosic auf 24 Zähler für Moskau.