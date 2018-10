Berlin (dpa) - Die SPD dringt in der schwarz-roten Koalition auf ein Nein der Bundesregierung zur Zulassung der gentechnisch veränderten Maissorte 1507 in der EU. In Deutschland habe die große Mehrheit der Bevölkerung große Vorbehalte gegen den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft, sagte SPD-Fraktionsvize Ute Vogt im Bundestag. An dieser Maissorte bestehe auch kein Forschungsinteresse. Bundeslandwirtschaftsminister Hans-Peter Friedrich äußerte sich in seiner Rede nicht dazu. Er hatte zuletzt aber klargemacht, dass die große Skepsis bei Verbrauchern und Bauern zu berücksichtigen sei.

