Berlin (AFP) Der Bundestag hat eine zusätzliche Förderung von kleineren Landwirtschaftsbetrieben beschlossen. "Wir wollen auch in Zukunft eine vielfältige Agrarstruktur in Deutschland erhalten, und dazu trägt das Gesetz bei", erklärte Bundeslandwirtschaftsminister Hans-Peter Friedrich (CSU) am Donnerstag in Berlin. Künftig sollen Landwirte für die ersten 46 Hektar eine zusätzliche Prämie erhalten. Nun muss der Bundesrat noch zustimmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.