Brüssel (AFP) Die EU-Kommission lässt sich die Überprüfung des Zusammenschlusses von O2 und E-Plus nicht vom Bundeskartellamt abnehmen. Die Kommission habe "einen Antrag Deutschlands abgelehnt", die Übernahme von E-Plus durch den O2-Mutterkonzern Telefónica Deutschland an das Bundeskartellamt zu verweisen, teilte die Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Sie wolle jedoch in der Sache "weiterhin eng mit dem Bundeskartellamt zusammenarbeiten", erklärte die Brüsseler Behörde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.