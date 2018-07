Berlin (AFP) Der Jüdische Weltkongress (JWC) hat Bund und Länder im Zusammenhang mit dem Bilderfund bei Cornelius Gurlitt aufgefordert, sich offensiv mit der NS-Raubkunst auseinanderzusetzen. Es sei endlich die Zeit gekommen, die Sammlungen von Museen zu überprüfen und nach den rechtmäßigen Erben der während des Nationalsozialismus geraubten Bilder zu suchen, sagte JWC-Präsident Ronald S. Lauder am Donnerstagabend laut vorab verbreitetem Redetext in Berlin. Auch müssten die deutschen Verjährungsfristen so verändert werden, dass der NS-Kunstraub nicht weiter verjährt sei.

