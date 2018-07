Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn schickt 150 zusätzliche Sicherheitskräfte in 16 speziellen "Einsatz-Teams" auf Streife in großen Bahnhöfen. Wie der Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte, sollen sie dort gegen Fahrkartenbetrug, Graffiti und Metalldiebstähle vorgehen. Bei der Deutschen Bahn arbeiten bundesweit insgesamt mehr als 3700 Sicherheitskräfte.

