Korbach (AFP) Drei Frauen haben sich auf einem Campingplatz am nordhessischen Edersee offenbar zusammen das Leben genommen. Die Polizei geht nach dem Fund der drei Leichen am späten Mittwochnachmittag in einem Ferienhaus von einem gemeinschaftlichen Suizid aus, wie die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg am Donnerstag in Korbach mitteilte. Die Frauen hatten sich nach den bisherigen Ermittlungen in sozialen Netzwerken kennengelernt und auf dem Campingplatz getroffen.

