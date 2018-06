Berlin (AFP) Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will dafür sorgen, dass in Deutschland wieder mehr Beschäftigte unter tarifvertraglich geregelten Bedingungen arbeiten. "Wir werden in den nächsten Wochen ein Tarifpaket schnüren", sagte Nahles am Donnerstag im Bundestag. Die Menschen arbeiteten immer weniger unter dem Dach von Tarifverträgen, beklagte sie. Das mache sich nicht nur beim Gehalt bemerkbar, sondern auch beim Urlaub, dem Weihnachtsgeld oder der sozialen Sicherung.

