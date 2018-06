Paris (AFP) Der zweite Tag eines in mehreren europäischen Ländern angekündigten Fluglotsenstreiks hat in Frankreich zu Behinderungen im Flugverkehr geführt. An zahlreichen Flughäfen des Landes kam es zu Verspätungen, wie die französische Flugaufsicht DGAC am Donnerstag mitteilte. An den beiden Pariser Flughäfen hatten die Flüge im Durchschnitt Verspätungen von einer halben Stunde.

