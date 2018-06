Brüssel (AFP) Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments will auch ausländische Fluggesellschaften für ihre Umweltverschmutzung zur Kasse bitten. Die Abgeordneten votierten am Donnerstag in Brüssel für den Plan, im EU-Emissionshandel auch Airlines aus Ländern wie China, Russland und den USA zahlen zu lassen - allerdings längst nicht so sehr wie ursprünglich geplant. Nach Angaben des federführenden Abgeordneten Peter Liese (CDU) stimmte der Ausschuss mit Änderungen für den entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission.

