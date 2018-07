Straßburg (dpa) - Die parlamentarische Versammlung des Europarates hat die Gewalt in der Ukraine verurteilt, will jedoch den Abgeordneten aus Kiew vorerst nicht mit Sanktionen drohen.

Nur bei einer gewaltsamen Räumung des Unabhängigkeitsplatzes (Maidan) sollte die Versammlung prüfen, ob den Parlamentariern des Landes das Stimmrecht entzogen werden sollte, hieß es in einer Entschließung, die die Versammlung der 47 Europaratsländer in Straßburg mit großer Mehrheit verabschiedete. Die Versammlung will die Entwicklung in Kiew weiterhin scharf beobachten und je nach politischer Entwicklung reagieren.