Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den mexikanischen Nationalspieler Andrés Guardado bis zum Saisonende vom FC Valencia ausgeliehen. Der Bundesliga-Tabellenzweite sicherte sich zugleich eine Kaufoption für den 27-Jährigen.

"Andrés passt aufgrund seiner Vielseitigkeit genau in unser Anforderungsprofil. Wir sind davon überzeugt, dass er unserer Mannschaft nochmals einen Schub geben wird", sagte Sportdirektor Rudi Völler. Auch Guardado ist froh, dass der Wechsel geklappt hat: "Die Bundesliga hat in Spanien einen fantastischen Ruf. Es ist für mich etwas Besonderes, diese große europäische Liga kennenlernen zu dürfen."

Der linke Außenverteidiger, der fast 100 Länderspiele für El Tri bestritt, spielte seit 2007 in der Primera Division. "El Pricipito" (der kleine Prinz) hat in Valencia noch einen Vertrag bis 2016 und ist für die Champions League spielberechtigt. Am Mittwoch schien der Transfer zunächst geplatzt zu sein, weil die finanziell angeschlagenen Spanier den Mexikaner unbedingt verkaufen wollten. Nun stimmten sie einem Leihgeschäft zu.