Hamburg (SID) - Trainer Bert van Marwijk vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat die Spieler im Abstiegskampf ausdrücklich in die Pflicht genommen. "Der ganze Verein ist eingeschlafen, die Mannschaft auch", sagte der Niederländer vor der richtungweisenden Bundesliga-Partie bei 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Die ersten, die wach werden müssen, sind die Spieler." Van Marwijk appellierte vor allem an den Charakter seiner Akteure. "Wenn einer negativ ist, schmeiße ich ihn raus", drohte er.

Die Kritik an seiner Person kann der frühere Bondscoach nachvollziehen. "Das gehört zu diesem Beruf. Wenn so etwas passiert, bekomme ich noch mehr Energie. Ich bin verantwortlich, darüber bin ich mir bewusst", sagte van Marwijk. Dem 61-Jährigen bläst nach zuletzt vier Niederlagen nacheinander und dem Absturz auf den Relegationsplatz (16 Punkte) heftiger Gegenwind ins Gesicht - Hauptkritikpunk: Van Marwijk würde trotz der sportlichen Misere zu wenig und zu lasch trainieren.

Im Hinblick auf das Spiel gegen Hoffenheim (18 Punkte) erwartet der HSV-Trainer eine Trotzreaktion seiner Mannschaft. "Die Ausstrahlung muss besser sein. Leider gibt es nicht mehr viele Spieler wie Stefan Effenberg oder Lothar Matthäus, die sagen: Bis hierher und nicht weiter", sagte van Marwijk.