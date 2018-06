Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss im Abstiegskampf in den kommenden knapp zwei Wochen auf Kapitän Christian Gentner verzichten. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler erlitt einen Muskelfaserriss. Dies gaben die Schwaben am Donnerstag bekannt. Gentner hatte schon am Mittwochabend beim unglücklichen 1:2 (1:0) im Bundesliga-Nachholspiel gegen Bayern München gefehlt. Er war durch Rani Khedira ersetzt worden.

Ebenfalls ab sofort nicht mehr zur Verfügung stehen William Kvist und Cristian Molinaro. Der dänische Nationalspieler Kvist wechselt nach Auskunft des VfB bis zum Saisonende auf Leihbasis zum englischen Premier-League-Klub FC Fulham, der sich eine Kaufoption auf den 28-Jährigen sicherte. Diese soll Medienberichten zufolge eine Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro vorsehen. Molinaro (30) schließt sich dem FC Parma in seiner Heimat Italien an, wie der Klub aus der Serie A und der VfB bestätigten.

Derweil nahmen die Stuttgarter den ekuadorianischen Mittelfeldspieler Carlos Gruezo unter Vertrag. Der 18 Jahre alte Kapitän der U20-Nationalmannschaft seines Landes kommt aus seiner Heimat von Barcelona SC Guayaquil. Gruezo hatte bereits im Trainingslager in Kapstadt mit der Mannschaft von Trainer Thomas Schneider trainiert. "Wir hatten Carlos schon einige Zeit im Blickfeld. Im Trainingslager in Südafrika hat er gezeigt, über welche Qualitäten er verfügt", sagte Sportvorstand Fredi Bobic.

Kvist hat beim VfB noch einen Vertrag bis 2015, war zuletzt aber kein Stammspieler mehr. "William ist bei uns nicht mehr so zum Zuge gekommen, wie er sich das vorgestellt hat. Deshalb haben wir nach einer gemeinsamen, zufriedenstellenden Lösung gesucht", wurde Sportvorstand Fredi Bobic in einer Pressemitteilung des VfB zitiert.

Molinaro, der noch bis zum Sommer an den VfB gebunden war, wechselt mit sofortiger Wirkung nach Parma. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. "Der Wechsel von Cristian in seine Heimat ist für beide Seiten eine gute Lösung. Cristian hat bei uns gezeigt, über welche Qualitäten er verfügt. Er hat jedoch zuletzt keinen Platz mehr bei uns im Kader gefunden", sagte Bobic.