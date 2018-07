Tokio (dpa) - Heißen Tee, Kaffee oder Kakao können sich Japaner in den kalten Wintermonaten an praktisch jeder Straßenecke aus den allgegenwärtigen Getränkeautomaten ziehen.

Der neueste Gag zur kalten Jahreszeit sind jedoch heiße Getränke, die mit Kohlensäure versetzt sind, wie die Zeitung "Yomiuri Shimbun" schreibt. So bietet das Kaufhaus Hankyu in Osaka neuerdings gar erhitztes Dunkelbier an. Auch heiße Limonadengetränke seien ganz "hot" in dieser Wintersaison.