New York (dpa) - Erst Bowling, dann Tischtennis, jetzt Shuffleboard: Der einst als Rentner-Sportart verschriene Freizeitspaß sei die neue Trend-Aktivität im New Yorker Szene-Viertel Brooklyn, berichtete die "New York Times".

Beim Shuffleboard müssen zwei Spieler oder zwei Teams mit je zwei Spielern, auf einem länglichen Spielfeld runde Scheiben mit einer Art Schieber in bestimmte Felder befördern, um Punkte zu sammeln.

Zwei befreundete DJs haben den Sport jetzt aus dem Rentner-Paradies Florida nach New York importiert und einen eigenen Club dafür eröffnet. Dazu gibt es Snacks und viel Alkohol. "Shuffleboard ist nicht so schwierig und bietet zwischendrin viel Zeit zum Trinken", schrieb die "New York Times". "Das sollte den Menschen in Brooklyn gefallen."