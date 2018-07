Paris (AFP) Erdnüsse als Mittel gegen die Erdnussallergie: Britische Forscher haben erfolgreich eine Sensibilisierungstherapie an fast hundert Kindern mit einer Allergie gegen Erdnüsse getestet. Die Ergebnisse des Forschungsteams rund um Andrew Clark von der Universität Cambridge wurden am Donnerstag in dem Fachmagazin "The Lancet" veröffentlicht. Die sogenannte orale Immuntherapie könnte eine enorme Entlastung für Eltern mit allergischen Kindern sein.

