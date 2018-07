Hannover (SID) - Geschäftsführer Benjamin Chatton (32) hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf um vier Jahre bis zum 30. Juni 2018 verlängert. Dies gab der Verein am Donnerstag bekannt. Seitdem Chatton den Manager-Posten bei den Niedersachsen 2011 übernommen hat, geht es für den Klub stetig bergauf. Zurzeit belegt Hannover den siebten Platz in der Bundesliga.

"Unsere Entwicklung soll weiterhin belebend gestaltet werden, so dass die TSV Hannover-Burgdorf dauerhaft zu einer festen Größe in der stärksten Liga der Welt wird", sagte Chatton. Nach dem historischen sechsten Platz in der abgelaufenen Spielzeit startet Hannover in dieser Saison erstmals im Europacup. Im Februar beginnt für die "Recken" die Gruppenphase des EHF-Cups.

"Benjamin Chatton ist ein Glücksfall für uns. Er hat den Handball in unserer Region nachhaltig vorangebracht", sagte Hauptsponsor Bernd Gessert.