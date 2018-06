Rom (AFP) In Italien ist die Schauspielerin und Bauchtänzerin Aiche Nana gestorben, deren Striptease in einem römischen Restaurant den Regisseur Federico Fellini in seinem Film "La Dolce Vita" aufgegriffen wurde. Medienberichten zufolge starb Nana, die türkische Wurzeln hatte und im Libanon geboren wurde, am Mittwochabend im Alter von 78 Jahren in Rom.

