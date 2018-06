Florenz (AFP) Zum Ende des Prozesses um den Mord an der britischen Austauschstudentin Meredith Kercher hat der Anwalt der angeklagten US-Studentin Amanda Knox erneut deren Unschuld beteuert. "Das Wissen über Amandas Unschuld ist nun felsenfest, und es erlaubt uns, gelassen auf das Urteil zu warten", sagte der Verteidiger Carlo Dalla Vedova in seinem Abschlussplädoyer am Donnerstag vor dem Gericht in Florenz. "Man kann niemanden verurteilen, weil er als 'wahrscheinlich' schuldig angesehen wird", sagte er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.