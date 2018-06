Berlin (dpa) - Tritte ins Gesicht, Schläge mit dem Gürtel und Verbrennungen durch heiße Herdplatten: Mit dramatischen Fotos und Fallschilderungen weisen zwei Berliner Rechtsmediziner auf das Ausmaß von Kindesmisshandlung in Deutschland hin. In ihrem Buch "Deutschland misshandelt seine Kinder" werfen sie dem deutschen Hilfesystem von Jugendämtern bis zur Justiz regelmäßiges Versagen vor. Pro Woche gebe es in Deutschland drei tote Kinder als Folge von Misshandlung. Der Deutsche Kinderschutzbund bestätigte diese Zahlen.

