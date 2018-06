Florenz (dpa) - Die US-Amerikanerin Amanda Knox und ihr Ex-Freund Raffaele Sollecito sind in dem neuen Prozess um den Mord an der Britin Meredith Kercher zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Das Berufungsgericht in Florenz sprach Knox und den Italiener Sollecito in zweiter Instanz schuldig. Knox soll für die Tat im November 2007 in Perugia 28 Jahre und sechs Monate ins Gefängnis, Sollecito für 25 Jahre. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidiger kündigten an, Berufung einlegen zu wollen. Dann muss das höchste italienische Gericht in Rom ein weiteres Mal in dem Fall entscheiden.

