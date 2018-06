Berlin (SID) - Beim erstmals ausgetragenen Hallen-Istaf in Berlin gehen in 110-m-Hürden-Weltmeister David Oliver (USA) und Peking-Olympiasieger Dayron Robles (Kuba) zwei weitere Hochkaräter an den Start. Beide Sprinter werden am 1. März in der Arena am Ostbahnhof über die 60 m Hürden antreten. Bei den Frauen hatte bereits 100-m-Hürden-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Sally Pearson (Australien) ihre Zusage gegeben.

Darüber hinaus kommt es im Diskus zum Duell zwischen dem Berliner Olympiasieger und dreifachen Weltmeister Robert Harting und seinem Dauerrivalen Piotr Malachowski (Polen). Im Stabhochsprung und Kugelstoßen haben die Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) und David Storl (Chemnitz) ihr Kommen zugesagt.

Bisher sind von den 11.000 verfügbaren Eintrittskarten 8500 verkauft.