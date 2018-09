Düsseldorf (SID) - Die Kugelstoßer David Storl und Christina Schwanitz haben beim Hallen-Meeting in Düsseldorf glanzvolle Siege gefeiert. Weltmeister Storl (Chemnitz) setzte sich mit 21,10 m durch und stellte damit eine Jahresweltbestleistung auf. Zweiter wurde mit 20,53 der zweimalige Olympiasieger Tomasz Majewski aus Polen. Storl stieß bei vier gültigen Versuchen eine ausgezeichnete Serie von 21,10, 21,08, 20,88 und 21,06.

"Die beiden ungültigen waren die besten Stöße, das ärgert mich schon", sagte Storl dem SID: "Generell kann ich mit dem Leistungsstand aber sehr zufrieden sein."

Vizeweltmeisterin Schwanitz (LV Erzgebirge) kam auf 19,93 m, die ebenfalls im Jahr 2014 weltweit noch nicht erreicht worden sind. "Die 20 Meter im Wettkampf wären langsam mal schön", sagte Schwanitz. Storl und Schwanitz gelten damit als Favoriten für die Hallen-WM im polnischen Sopot (7. bis 9. März).

Eine bittere Pleite gab es indes für die deutschen Stabhochsprung-Stars. Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) scheiterte dreimal an der Einstiegshöhe von 5,20 m, der Olympiazweite Björn Otto (Köln) verletzte sich beim Aufwärmen am Fuß und konnte nicht antreten. Eine genaue Diagnose soll es am Freitag geben.

Ebenfalls stark waren die 1:45,42 Minuten über 800 m von Hallen-Europameister Adam Kszczot aus Polen, die ebenfalls Jahresweltbestleistung bedeuteten. Robin Schembera (Leverkusen) wurde in 1:48,82 Letzter.