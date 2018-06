Coolangatta (dpa) - Da waren es nur noch fünf: Der österreichische Sänger Marco Angelini (29) musste am Mittwochabend die RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nach dem Votum der TV- Zuschauer verlassen.

Jetzt wird am Donnerstag und am Freitag jeweils noch ein Kandidat aus der Show gewählt, bevor am Samstag im Finale noch drei von ursprünglich elf mehr oder minder prominenten Showteilnehmern um die Krone des Dschungelkönigs kämpfen.

In die sogenannte Dschungelprüfung musste TV-Moderator Jochen Bendel. Im Kampf gegen Ratten, Kakerlaken und Wasser holte er aus einer dunklen Höhle vier von sechs möglichen Plastiksternen, die der Besetzung im australischen Fernsehdschungel vorübergehend mehr Essensrationen bescheren.

RTL-Dschungelcamp