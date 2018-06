Toronto (dpa) - Popstar Justin Bieber soll sich kanadischen Medienberichten zufolge der Polizei in Toronto gestellt haben. Der Sänger sei von mehreren Polizisten begleitet in eine Wache in der ostkanadischen Metropole gegangen, berichteten kanadische Medien unter Berufung auf Polizeiquellen. Was genau dem Popstar vorgeworfen wird, ist noch nicht klar. Den Berichten zufolge handelt es sich um einen angeblichen Angriff auf den Fahrer einer Limousine im Dezember. Der Sänger war in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

