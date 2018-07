London (dpa) - Die irisch-britische Boygroup One Direction ist vom Internationalen Verband der Musikbranche (IFPI) als Top-Act 2013 ausgezeichnet worden. One Direction seien die populärsten Künstler der Branche gemessen an verkauften Downloads, Videostreams und CDs mit ihrer Musik, teilte der Verband in London mit.

Die IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) hat erstmals quer über alle Verkaufsarten von Musik die erfolgreichsten Künstler ermittelt. "Das sind unglaubliche Neuigkeiten", sagte Niall Horan von One Direction. "Es ist großartig, eine Auswertung zu haben die alles beinhaltet, von iTunes über Plattenläden bis YouTube und Spotify."

Zu dem Erfolg habe vor allem das neue Studioalbum "Midnight Memories" mit den Single-Hits "Story Of My Life" und "Best Song Ever" beigetragen, sagte ein IFPI-Sprecher. Das YouTube-Video dieses Hits habe alleine 200 Millionen Klicks erzielt, bei "Story Of My Life" waren es 100 Millionen. Auf den nächsten Plätzen folgten der US-Rapper Eminem und Justin Timberlake. Dahinter kommen Bruno Mars und Katy Perry.

"Dies ist eine globale IFPI-Auszeichnung für eine neue Ära des Musik-Konsums", erklärte IFPI-Chef Frances Moore. "Zum ersten Mal wird die Popularität eines Künstlers über all die verschiedenen Wege hinweg gemessen, über die Fans ihre Musik aussuchen."

Die fünf Jungs von One Direction hatten 2010 in der britischen Talentshow "X Factor" zusammengefunden und seitdem einen Rekord-Titel nach dem anderen eingeheimst. Unter anderem sind sie die erste Band in der Geschichte der US Billboard Top 200 Charts, die mit ihren ersten drei Alben hintereinander jeweils Platz eins belegten.