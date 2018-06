Panama-Stadt (AFP) Ein halbes Jahr nach der Festsetzung eines nordkoreanischen Waffenfrachters in Panama sind 32 der 35 Besatzungsmitglieder wieder freigelassen worden. Die Männer seien den Einwanderungsbehörden übergeben worden und sollten in ihr Heimatland zurückkehren, erklärte der zuständige Staatsanwalt Nahaniel Murgas am Donnerstag in Panama-Stadt. Die verbleibenden drei Besatzungsmitglieder sollen der Justiz übergeben werden, ihnen drohen bis zu zwölf Jahre Haft wegen Waffenhandels. Die drei Männer werden den Angaben zufolge durch an Bord des Schiffes gefundene Dokumente belastet.

