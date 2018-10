Florenz (dpa) - Vor dem Urteil im neuen Prozess gegen Amanda Knox und ihren Ex-Freund Raffaele Sollecito hat sich das Berufungsgericht in Florenz zur Beratung zurückgezogen. Zuvor hatte die Verteidigung der US-Amerikanerin Knox, die den Prozess in ihrer Heimat verfolgt, das letzte Wort. Anwalt Carlo Dalla Vedova sagte, er begegne der Anklage "mit Gelassenheit", da er von Knox' Unschuld überzeugt sei. Der Italiener Sollecito betrat am Morgen mit seinem Vater den Gerichtssaal. Er und Knox müssen sich zum dritten Mal für den Mord an der Britin Meredith Kercher in Perugia im November 2007 verantworten.

