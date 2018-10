Düsseldorf (dpa) - Das Düsseldorfer Landgericht verhandelt heute über die Wohnungskündigung für einen rauchenden Mieter. In erster Instanz hatte das Amtsgericht in einem vielbeachteten Urteil entschieden, dass der fristlose Rauswurf rechtmäßig sein könne, wenn der Qualm die Nachbarn stark belästigt. Der 75-jährige Witwer lebt seit 40 Jahren in der Wohnung und raucht seit einem halben Jahrhundert. Ein Urteil wird das Landgericht heute voraussichtlich noch nicht sprechen.

