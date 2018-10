Florenz (dpa) - Im neuen Mordprozess gegen die US-Amerikanerin Amanda Knox und ihren Ex-Freund Raffaele Sollecito soll es heute ein Urteil geben. Nach einer letzten Stellungnahme der Verteidigung will sich das Berufungsgericht in Florenz zur Beratung zurückziehen, ein Urteil wird am Abend erwartet. Während Knox die Entscheidung in ihrer Heimat USA verfolgt, wird Sollecito voraussichtlich im Gerichtssaal sein. Den beiden wird vorgeworfen, im November 2007 in Perugia die Britin Meredith Kercher ermordet zu haben. Beide bestreiten die Tat. Es ist bereits der dritte Prozess um den spektakulären Mordfall.

