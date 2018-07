Genf (AFP) Der internationale Sondergesandte für Syrien, Lakhdar Brahimi, hat sich vorsichtig optimistisch zu den Gesprächen zwischen den Konfliktparteien in Genf geäußert. "Das Eis bricht, langsam, aber es bricht", sagte Brahimi am Ende des fünften Gesprächstages am Mittwoch. Zugleich räumte er ein, er erwarte nicht, dass bei der ersten Gesprächsrunde etwas "Substanzielles" herauskommen werde. Es sei aber bereits ein Fortschritt, dass Vertreter beider Seiten erstmals seit fast drei Jahren zusammen säßen.

