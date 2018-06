Genf (AFP) Bei der Syrien-Konferenz in Genf hat es auch am vorletzten Tag der ersten Verhandlungsrunde keine Fortschritte gegeben. Die Vertreter der Regierung von Präsident Baschar al-Assad und der Opposition warfen sich am Donnerstag stattdessen gegenseitig "Terrorismus" vor. Beide Seiten kommen am Freitag nach knapp einwöchigen Gesprächen zum vorerst letzten Mal in Genf zusammen. Die Verhandlungen unter UN-Vermittlung sollen nach bisherigen Planungen dann für etwa eine Woche pausieren und danach in der Schweiz fortgesetzt werden.

