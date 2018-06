Los Angeles (AFP) Auf eine überraschende Nominierung folgte die Disqualifikation: Die Oscar-Filmakademie hat den Titelsong "Alone Yet Not Alone" aus dem gleichnamigen Geschichtsdrama von der Preisvergabe am 2. März ausgeschlossen. Komponist Bruce Broughton habe die Jurymitglieder während der Nominierungsphase verbotenerweise per E-Mail angeschrieben und auf sein Lied hingewiesen, erklärte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Mittwoch. Als früherer Akademievorstand und aktuelles Mitglied des Musikausschusses habe Broughton durch sein Vorgehen "den Eindruck eines unfairen Vorteils erweckt".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.