Toronto (AFP) Popstar Justin Bieber macht weiter Negativ-Schlagzeilen: Der 19-jährige Mädchenschwarm muss sich wegen des mutmaßlichen Angriffs auf einen Chauffeur im Dezember vor Gericht verantworten, wie die Polizei im kanadischen Toronto am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Bieber werde vorgeworfen, nach dem Besuch in einem Nachtclub Ende Dezember den Fahrer einer Limousine mehrmals auf den Hinterkopf geschlagen zu haben. Der 19-Jährige muss am 10. März vor Gericht erscheinen.

