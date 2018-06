Montreal (AFP) Über diese Rückendeckung dürfte sich Kanadas Popstar Justin Bieber nicht so richtig freuen: Ausgerechnet Torontos Skandalbürgermeister Rob Ford hat um Nachsicht für den strauchelnden Sänger gebeten. "Wissen Sie, er ist noch sehr jung", sagte Ford am Donnerstag einem US-Radiosender. "Er ist gerade 19, versuchen Sie sich zu erinnern, wie Sie mit 19 Jahren waren." Ford nahm Bezug auf Justizermittlungen gegen Bieber in den USA und in Kanada, steht seit längerem aber selbst wegen Drogeneskapaden und Ausfällen unter Alkoholeinfluss in den Schlagzeilen.

