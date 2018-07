Miami (AFP) Mit einem eher ungewöhnlichen Autodieb hat es die Polizei in Florida dieser Tage zu tun bekommen. Ein querschnittgelähmter Rollstuhlfahrer habe sich bei einem Autohändler für ein Fahrzeug interessiert - und sei dann völlig überraschend vom Gelände gebraust, berichtete am Donnerstag die Polizei in Ocala im Südosten der USA. "Das war einfach unglaublich. Ich habe mich gefühlt wie in einem Film", sagte der überlistete Autohändler Anselmo Barreto bekannt, der seinen Job seit 19 Jahren ausübt.

