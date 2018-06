Berlin (AFP) Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hält eine "Aufholjagd" bei der digitalen Infrastruktur für nötig. Deutschland und Europa gerieten in Gefahr, technisch abgehängt zu werden, warnte der CSU-Politiker am Freitag im Bundestag. In anderen Weltregionen werde pro Einwohner viel mehr in die digitale Infrastruktur investiert. Notwendig sei nun eine "Initialzündung", um die Lücke zu schließen, sagte Dobrindt und verwies auf die von ihm geplante "Netzallianz digitales Deutschland". Das Projekt solle alle diejenigen zusammenbringen, die in Bezug auf die digitalen Netze "investitionswillig" seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.