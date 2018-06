Berlin (AFP) Angesichts des schleppenden Fortgangs bei der Vernichtung der syrischen Chemiewaffen hat US-Außenminister John Kerry die Führung in Damaskus vor weiteren Verzögerungen gewarnt und mit Konsequenzen gedroht. Die Führung von Staatschef Baschar al-Assad bemühe sich "nicht wie zugesagt, die Chemiewaffen aus Syrien herauszubringen", sagte Kerry am Freitag an der Seite von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin.

