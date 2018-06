Luxemburg (AFP) Die Arbeitslosenquote in der Eurozone ist zum Ende des vergangenen Jahres auf unverändert hohem Niveau geblieben. Im Dezember waren 12,0 Prozent der Männer und Frauen in der Währungsunion ohne Job, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Da Eurostat seine Angaben für den Vormonat leicht nach unten korrigierte, blieb die Arbeitslosenquote somit seit Oktober unverändert.

