Köln (AFP) Unter großen Sicherheitsvorkehrungen ist in der Nacht zum Freitag in Köln ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt worden. Nach Angaben der Behörden hatte sich der Beginn der Sprengung um rund eineinhalb Stunden verzögert, weil sich an einigen Stellen im gesperrten Bereich Schaulustige aufhielten. Die Fünf-Zentner-Bombe war am Donnerstag bei Bauarbeiten im Stadtteil Sülz entdeckt worden. Sie hatte einen beschädigten Langzeitzünder und konnte deshalb nicht entschärft werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.