Berlin (AFP) CDU-Generalsekretär Peter Tauber rechnet mit deutlichen Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur NSA-Spähaffäre bei ihrem Treffen mit US-Außenminister John Kerry in Berlin. Merkel habe schon früher klargestellt, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden müsse und das Ausspähen von Bündnispartnern inakzeptabel sei, sagte Tauber der "Passauer Neuen Presse" (Freitagausgabe). Das werde Merkel dem US-Außenminister sicher auch bei seinem Besuch in München deutlich machen. Tauber forderte in diesem Zusammenhang, Abmachungen über den Datenschutz in das europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen aufzunehmen".

