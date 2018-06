Brüssel (AFP) Der grausame Fall des wieder aufgetauchten ukrainischen Oppositionsaktivisten Dmitro Bulatow, dem nach eigenen Angaben von seinen Entführern ein Ohr abgeschnitten wurde, hat international Empörung hervorgerufen. "Ich bin entsetzt angesichts der offensichtlichen Anzeichen von ausgedehnter Folter", erklärte Ashton am Freitag in Brüssel. Sie forderte ein Ende von "Einschüchterung und Straflosigkeit" in der Ukraine. Der Sprecher des UN-Menschenrechtskommissars verlangte in Genf eine Untersuchung der berichteten Fälle von Folter und Entführungen in der Ukraine.

