Berlin (AFP) US-Außenminister John Kerry hat Deutschland aufgerufen, nach den Irritationen durch die Spähaffäre in die Zukunft zu blicken. "Es ist kein Geheimnis, dass wir in den vergangenen Monaten eine harte Zeit durchgemacht haben", sagte Kerry am Freitag nach einem Treffen mit Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Berlin. Er sei gekommen, um dazu beizutragen, "meinen Fokus, unseren Fokus, auf die Zukunft zu richten". Deutschland und die USA würden auch künftig in Sicherheitsfragen eng zusammenarbeiten, die beide Staaten und ihre Bürger beträfen.

