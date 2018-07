Berlin (AFP) Angesichts der anhaltenden politischen Krise in der Ukraine hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Präsident Viktor Janukowitsch aufgerufen, "den Worten nun auch Taten folgen" zu lassen. Die Anfang der Woche vom Parlament beschlossenen Zugeständnisse an die Opposition müssten vom Präsidenten nun auch in Kraft gesetzt werden, sagte Merkel am Freitag bei einer Pressekonferenz mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk in Berlin. Merkel kritisierte, die bisherigen Zugeständnisse seien "nicht die Brücke, die wir brauchen, um eine friedliche Entwicklung voranzubringen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.