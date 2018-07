Berlin (AFP) Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich skeptisch über die Verhandlungsbereitschaft des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch geäußert. "Es hat Angebote gegeben auch von Seiten Janukowitschs. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt wissen wir nicht, ob diese Angebote auch wirklich belastbar sind", sagte Steinmeier am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem US-Außenminister John Kerry in Berlin. Die gute Nachricht sei, dass die vergangenen Nächte in Kiew ruhiger gewesen seien als die Nächte zuvor. "Aber wir sind weit entfernt von einer politischen Lösung", betonte Steinmeier.

