Washington (AFP) Erstmals hat sich das Militär im Machtkampf zwischen der Opposition und der Regierung in der Ukraine zu Wort gemeldet und vor einer Spaltung des Landes gewarnt. Präsident Viktor Janukowitsch müsse "im Rahmen der aktuellen Gesetze dringende Schritte" ergreifen, um die Lage zu stabilisieren, hieß es am Freitag in einer Erklärung auf der Webseite des Verteidigungsministeriums. Radikale Demonstranten drohten mit Gewalt.

