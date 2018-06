Berlin (AFP) Im Kampf gegen die Zwangsprostitution fordern die Frauen in der Unionsfraktion besseren Schutz für die Betroffenen als bislang von der Koalition geplant. "Das Aufenthaltsrecht für Opfer von Zwangsprostitution muss neu überdacht werden", sagte die Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion, Karin Maag (CDU), im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. Die Frauen, deren Aussagen zur Überführung von Menschenhändlern oft unverzichtbar seien, müssten mehr als nur kurzfristige Aufenthaltstitel bekommen. "Es muss so sein, dass solchen Frauen hier dauerhaft geholfen wird."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.